Veel mõni aasta tagasi oli salakaubavedu mehitamata õhu- ja veesõidukitega peaaegu, et ulmefilmi teema. Nüüd tuuakse Eestisse Venemaa kaudu Hiinas toodetud ohtlike uimasteid, täpsemalt Alfa PVP-d, just nimelt droonidega. Politsei on kätte saanud väikese osa sellest kraamist. Viru ringkonnaprokuratuur on neljale inimesele esitanud süüdistuse ja üks kahtlusalune on rahvusvaheliselt tagaotsitavaks kuulutatud.