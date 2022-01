Kaks aastat praktiliselt töötu! See häda on viinud Eesti muusikud viimase piirini!Eesti artistide ja ka paljude rahvajuhtide mõõt on täis. Nõutakse, et viimane aeg on võrdsustada kiirtestid vaktsineerimistõendiga ja lubada terved inimesed kontserditele, restoranidesse ja kohtadesse, kuhu praegu pääseb vaid korooonapassiga?