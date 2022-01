Toidukaupade hinnatõus on kestnud juba pool aastat ja see jätkub. Mitmed tootjad on kauplustele teada andnud uutest hinnatõusudest. Paljude muude tootegruppide kõrval tõuseb lähiajal ka leiva ja viina maksumus. Reporter uuris, kas hind jääb taskukohaseks?