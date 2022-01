NATO liikmesriigid on pidanud kõnelusi selle üle, kas suurendada alliansi kohalolekut Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. Suurbritannia kaalub veel sadade sõjaväelaste saatmist Ukraina NATO-liikmetest naabrite juurde, et Venemaad heidutada. President Alar Karis tegi täna avalduse, milles toonitas, et NATO tagasikeeramine aastasse 1997 on mõeldamatu ja seda ei juhtu.