Rohepöörde üks osa on kindlasti elektriautode võidukäik fosiilkütust tarbivate sõidukite üle. Probleem on aga selles, et kui Eestis peaks korraga rohkem elektriautosid liiklusesse lisanduma, puudub täna võimekus avalikes punktides neid laadida. Lähiaastatel lisandub aga ka juba olemasolevatele korteriühistutele kohustes laadimivõimekus luua!