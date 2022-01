Terviseamet on endiselt juhita. Minister Tanel Kiik ütles ERR-ile, et eelmise aasta septembrist täitmata terviseameti juhi ametikoha vastu on käesoleva aasta alguses mitu kandidaati huvi tundnud ning juhiotsingud käivad, kuid hetkel veel koroonakriisi võtmeametile juhti leitud ei ole.