Täna arutati taas koalitsiooninõukogus elektri börsihinnale ülempiiri seadmist ja ettevõtjatele elektri võrgutasu nulli viimist. Aga olevat ka mõned kitsaskohad Eesti elektriturul. Täpsemalt on neid 8. Või nagu rahvas ütles täna, et kõige odavam elekter on peaministri poliitilise avalduse vaatamisele ja kuulamisele kulutamata elekter.