Katustele kogunenud lumi ja jää on tõsine oht! Just nii hoiatavad kindlustusfirmad. Lumerohke talv ja pidevalt vahelduvad pluss- ning miinuskraadid on varakult toonud kaasa juhtumid, mis tavaliselt tulevad alles kevadel. Katuste olukorda tasub jälgida, sest kindlustusseltsid on kahjude hüvitamisel nõudlikud.