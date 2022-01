Jaak Joala kuju ja kuju kast on nüüdseks Viljandist avalikkuse silma alt minema toimetatud. Linnajuhid jõudsid otsusele, et kuju edasine varjamine linnaruumis pole otstarbekas. Linnapea Madis Timpsoni sõnul ei ole veel kokku lepitud, mida nendega edasi teha. Siiski on välistatud võimalus, et kuju lähiajal uuesti avalikult eksponeeritakse. Kuju läks Viljandile maksma 50 000 eurot.