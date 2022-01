Kas teie pere lapsed on sportlikud? Või on nende jaoks ainuüksi kükist püsti tõusmine liiga raske? Kui nii, siis tuleb midagi ette võtta! Olümpiavõitjad Gerd Kanter ja Kristina Šmigun-Vähi on Eesti noorte ebasportliku vormi pärast mures!