Kiirabijuhi sõnul on järjekorrad Tallinna haiglates kestnud juba aasta aega. Eile lõunal Ida-Tallinna Keskhaigla juures filmitud kaadrid üheksast järjekorras ootavast masinast tunduvad erandlikud, kuid tegelikult on tundidepikkusest ootamisest saanud brigaadide argipäev. Põhjuseks ei ole libedal kukkunud inimesed, autodes on tavalised patsiendid.