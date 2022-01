Näomask peab katma nii suu kui ka nina, kuid mask on väga paljudel inimestel ikkagi hoopis lõua all või on nina üle maskiserva. Jõhvis Pargi keskuses lõppes poekülastaja ja politseinike vaidlus selle üle, kas mask on õigesti või valesti ees, väärteomenetlusega.