Kas tõepoolest on Eesti vanglates nii mõnus ja hea, et trellide taga istumine tundub lausa kosutava puhkusena? Laste väärkohtlemise eest pooleks aastaks vangi mõistetud Malle Kobin sai täna vanglast välja ja teatas, et kui trelle poleks akendel ees olnud, poleks ta isegi aru saanud, et kinni istub.