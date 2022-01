Juba võtavad omavalitsused vastu elanike taotlusi energiahindade tõusu kompenseerimiseks. Kaja Kallase valitsuse süsteemi on aga lihtsal inimesel keeruline mõista ja omavalitsused kiruvad lausa, et kuulus Eesti e-riik on end selle ettevõtmisega lausa täis teinud.