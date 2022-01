Eesti koroonanäitajad on rekordtasemel. Viimase ööpäevaga tuvastati 1643 koroonapositiivset ja need arvud kasvavad üha. Lähikuudel aga peaksid Eestisse jõudma ka kaks koroonaravimit, mille väljakirjutamise õigus on perearstidel ja mille hind peaks olema jõukohane kõigile.