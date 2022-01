Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul on Kasahstanis toimuv kui vesi Venemaa veskile, kes on juba süüdistanud massirahutuste initsieerimises lääneriike. Laaneti sõnul me ei tea, kuhu kohta kavatseb Venemaa lähiajal suunata oma sõjalise löögi, kuid läänt süüdistades loob Putin endale praegu siseriiklikku legitiimsust uute sõjaliste käikude ettevõtmiseks.