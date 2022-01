Kui esialgu pidi koroonareegleid eirava MEM Café kahekuine sundturvamine omanik Elvis Brauerile maksma minema ligi 35 000 eurot, siis nüüd on see number kasvanud kahekordseks. Summa on tõusnud 71 tuhande euro peale. Koos sunniraha ja õigusabikuludega on piirangutevastane võitlus Brauerile maksma minemas 136 000 eurot.