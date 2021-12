Kõrge elektrihinna hüvitise väljamaksmist on ebaõiglane panna kohalike omavalitsuste õlgadele ja sellest tuleneva tohutu paberimajanduse asemel võiks kasutada mõistlikke meetmeid! Nii kiruvad Kaja Kallase valitsuse otsust mitmed opositsioonipoliitikud. Nördimust ja pahameelt on kuulda ka kohalikest omavalitsustest, kuhu tuleb hüvitise haldamiseks lisabürokraatidena tööle aina uusi inimesi. Elektrihinna tõusu kompenseerimine on seega kaasa toonud palju segadust, sest isegi umbkaudselt pole teada, palju peresid seda toetust saada võiks.