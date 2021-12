Tänasest on Tartu Karlova kooli 3.–8. klassid vähemalt nädalaks saadetud distantsõppele. Tartus nakatunud kurdavad, et omikrontüvega koroonal on siiski juba uued, veidi raskemad sümptomid, kui on seda pakkunud varasemalt tuntud delta tüvi. Näiteks pea-ja lihasavalud ning iiveldused olevat märksa intensiivsemad.