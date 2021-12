Eelmisel nädala nägime sellist elektrihinda, mida meie piirkonnas veel kunagi esinenud ei ole. Avalikkusele tuli üllatusena, et Eesti on osaluse elektribörsil Nord Pool juba aasta eest maha müünud, Elering aga kinnitab, et hinda poleks me ka osanikena nagunii saanud mõjutada. Kõrge hinna taga oli mitmete halbade asjaolude kokkulangevus.