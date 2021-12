Majandusminister Taavi Aas tegi Riigikogu ees esinedes poliitilise avalduse, milles teatas, et tekkinud energiakriisis on vaja aidata kõiki inimesi. See on risti vastupidine Reformierakonna väljaöeldule, et riik peab aitama ainult kõige keerulisemas olukorras olijaid. Kas vastuolu valitsuserakondade vahel on nii suur, et võib viia valitusele lagunemiseni, selgub sellel nädalal.