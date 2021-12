Möödunud nädalal võõrandati ja toimetati ühest Sillamäe koertevabrikust varjupaika 94 chihuahua- sarnast koerakest. Paljudel Tallinna ja Pärnu varjupaikadest ravi ja majutust leidnud kutsikatel on tervisekahjustused. On see aga viimane likvideeritud kutsikavabrik Eestis, mille loomad päästetud said? Hoiatame ühtlasi, et meie videolugu võib mõne vaataja jaoks sisaldada häirivaid kaadreid.