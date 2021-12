Tallinna Linnavolikogu Isamaa fraktsioon algatas volikogus eelnõu, mille eesmärk on vabastada Tallinna koduomanikud lumerookimise kohustusest linna tänavatel. Kätte on jõudnud aeg, et lõpuks võtaks Tallinn vastutuse endale kuuluvate tänavate korrashoiu eest. Linna teede eest peaks hoolt kandma linn, mitte eraomanik. Suuremate lumesadude korral käib ju kõnniteede lumekoristus paljudele ülejõu!