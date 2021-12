Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul ei ole Kaja Kallase juhitud valitsusliit suutnud Venemaa ohtu hinnata ning on alahinnanud vajadust panustada riigikaitsesse, sest Kagu-Eesti piiritaristu tuleb täies mahus ja kiiresti välja ehitada. Lisaks leidis Isamaa volikogu, et seadusi tuleb kiiresti muuta nii, et ebaseaduslikult Eestisse sisenenud isikud oleks võimalik koheselt tagasi saata. Tuld anti ka oli ka koroona pihta.