Tallinna Ülikooli klimatoloogia ja meteoroloogia lektor Jüri Kamenik ümber lahvatas täna seksuaalse ärakasutamise skandaal. Postimees kirjutab, et ilmateadlane viis teadusuuringute sildi all noorukite peal läbi perversseid katseid. Kamenik ise ütles Reporterile, et süüdistused on laim.