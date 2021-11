Sel nädalal said paljudes valdades paika vallavanemad ja teised vallavalitsused. Üks esimesi asju, mida vallajuhid mitmel pool korraldasid, oli enda palga tõstmised. Üks üllatavamaid korraldati Saue vallas. Mõni volikogu liige imestas, et kas see tõesti toimub ikka Eesti vabariigis. Meediasse ilmusid pealkirjad, et Saue valla juhid otsustasid endale määrata peaministri palga mõõtu töötasu. Peaminister Kaja Kallase töötasu on muide suurujärguse 6700 eurot. Palju teie palka saate? Vaadake ja võrrelge.