Riigikohtunik Ivo Pilving ütles, et valitsuse üldkorraldused, millega on kehtestatud koroonapandeemia ajal erinevaid piiranguid ja reegleid, peaks olema piiratuma ulatusega. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et valitsus on selle murekohaga kursis ning juba kavandab muudatusi.