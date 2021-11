Lõuna-Aafrika Vabariigis tuvastatud uue koroonaviiruse tüve puhul on kujunenud välja kümneid eri mutatsioone, mistõttu on raske öelda, kuivõrd nakkavam see on seni levivatest tüvedest ning kas see allub praegu ka Covid-19 vaktsiinidele. 26. novembri seisuga on Eestis haiglas 313 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Ööpäeva jooksul suri kaheksa nakatunut.