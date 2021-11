Käesoleval aastal on Eestis loetletud 175 inimest, kellel vaktsineerimisele meditsiiniline vastunäidustus tuvastatud. Sellekohaseid tõendeid väljastab pere- või eriarst. Kuigi Terviseamet hoiab perearstide tegevusel silma peal, kas saame ikka kindlad olla, et need on alati väljastatud mõjuva põhjusega?