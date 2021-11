Tartu Ülikooli juhitava reoveeseire sellenädalased tulemused näitavad, et koroonaviirusesisaldus reovees on tasapisi vähenemas. Seda enam tuleb piirangutest kinni pidada, et asi taas halvemuse suunas ei kalduks ühe suurima näitajaga paik ongi Tartu, kus politsei ja terviseametnikud käisid öises linnas kontrollkäigul.