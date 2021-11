Kaitseminister Kalle Laanet märkis, et kolmapäeval tuli tagasi saata 21 reservõppe kogunemisele saabunud inimest, kellel olid tervisemured. Neljapäeva hommikuse seisuga on õppekogunemisele kutse saanud 1684-st reservistist kohale ilmunud üle 800 inimese. Kolmapäeval kutsus valitsus kokku reservistide õppekogunemise, et paigaldada kiirendatud korras piiritõkked.