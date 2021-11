Nädala jooksul paigaldatakse Eesti-Vene piirile ajutine tõke seniks, kuni piir välja ehitatakse. Valitsus on seoses Valgevene-Poola piiril toimuvaga asunud piirieehitamise protessi kiirendama, et see toimuks varem kui esialgu plaanitud aastaks 2026.