Eesti esireket Anett Kontaveit jõudis järjekordse võiduga esimesena Mehhikos Guadalajaras WTA finaalturniiril poolfinaali. Koht nelja parema seas on juba võidetud! Anett Kontaveit on esimene eestlanna, kes on pääsenud WTA finaalturniirile. Reporter tegutseb sündmuste keskel Mehhikos.