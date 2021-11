Eesti missikaunitar Karolin Kippasto sõidab juba tuleval nädalal Kariibi meres asuvale Puerto Rico saarele, et esindada Eestit Miss World ehk Miss Maailm iludusvõistlusel! See on suur au! Viimati käis eestlanna Miss Worldil 14 aastat tagasi! Reporter uuris Karolinilt, millega ta maailma võluda ja üllatada plaanib?