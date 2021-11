Anett Kontaveit on elukutseline tennisist, kes on teeninud viis WTA turniirivõitu ning ta on esimene eestlanna, kes on pääsenud ka WTA finaalturniirile. Aneti algus finaalturniirli Mehhikos oli võimas! Kontaveit võitis WTA finaalturniiri avamängus maailma kolmanda reketi tšehhitar Barbora Krejicikova.