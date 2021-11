Kujutage ette, et laboris töötav professor teeb vähiravimi leiutamiseks teadustööd, juhendab Tartu Ülikoolis tudengeid, korjab üle maailma bioloogia võistlustelt kuldmedaleid ja siis käib veel ka bikiinides moelaval? Selline naine on täiesti olemas ja tema nimi on Ilona Faustova!