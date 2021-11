Keskkriminaalpolitsei sai kätte 38-aastase Antoni, keda kahtlustatakse küberkurjategijatele raha varjamise teenuse pakkumises ehk rahapesus. Arvatakse, et mees on rahapesuga teeninud vähemalt 1,5 miljonit eurot, umbes miljoni ulatuses on tema vara ka arestitud.