Täna on kolmandik täisealiselt Eesti elanikkonnast üldse vaktsineerimata aga me räägime juba kolmandast, ehk tõhustusdoosist. Selgub, et selle saamine nii lihtne nüüd ka ei ole ja kehtivad üldised reeglid, näiteks tõhustusdoosi ajaks peab olema möödunud 6 kuud teisest vaktsiinidoosist. Huvi on aga suur ja paljud sooviksid tõhustusdoosi saada varem!