Eesti maapiirkonnad jooksevad inimestest tühjaks! Kolitakse linnadesse, sest linnades on parem palk ja rohkem võimalusi. Kuid kas ikka on? Endine näitleja ja juuksur Lauri Pedaja pühkis linnatolmu jalgelt! Lauri ostis maale maja ja kolis perega linnast ära! Tööd on seal palju, kuid Lauri on rahul!