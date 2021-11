Kui vaktsineerimistõendi järgi sai viimane kaitsesüst tehtud vähemalt pool aastat tagasi, on võimalik leida kohe sobiv aeg ja koht vaktsineerimiseks ning lasta teha kolmas kaitsesüst. Milline on siis see kõige sobivam aeg ja kas on vahet, kui tõhustusdoos on Pfizeri, esimesed doosid aga AstraZeneca vaktsiiniga tehtud?