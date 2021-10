Koroonaviiruse vastu võitlev Läti on kehtestanud kuni 15. novembrini keelutunnid. See tähendab, et kella 20st õhtul kuni hommikul kella 5ni peab asuma oma elukohas ja tänavatel viibida ei tohi. Erandiks on vaid see, kui minna näiteks töölt koju. Öösel vastu tänast laskis Lätis liikumiskeeldu eiranud juht oma sõiduki õhku, vigastas kahte politseinikku ja üritas siis politseiautoga põgeneda.