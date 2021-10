Arstide Liidu liikme ja tippkirurgi Andres Korki sõnul on vaktsineerimata patsient sama ohtlik kui purjus juht roolis, kuna nad põhjustavad haiglas koroonakoldeid nakatades ka teisi haigeid. Kokku on koroonakoldeid haiglates juba 14. Andres Kork ütles täna Postimehe saates "Otse Eloga," et viimase drastilisema juhtumina surid covidisse nakatunud antivaktseri tõttu ära kolm mitte-covidiga intensiivravil olnud patsienti.