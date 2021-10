Lõppev nädal möödus uute valitsemislepingute sõlmimisega valdades ja linnades. Ida-Viru olulisemates omavalitsustes – Narvas, Jõhvis ja Kohtla-Järvel paistab, et Keskerakond on ainuvõimust ilma. Ka Kohtla-Järvel on vähemalt esialgu Keskerakond võimult tõugatud. Kohtla-Järvel sõlmisid koostööleppe sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond ning valimisliidud Restart ja Progress. Nelikliidul on 25-liikmelises volikogus kokku 13 kohta. Ülejäänud 12 on keski käes.