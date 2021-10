Kelly Sildaru pidanuks oma hooaja avastardi tegema juba möödunud nädalavahetusel Šveitsis Churis toimunud MK-etapil, kuid treeninglaagris saadud pöidla kämblaluu murd jättis eestlanna paraku pealtvaatajaks. Õnneks on see kergem vigastus ja seni kuni on suusatamises paus, saab tüdruk nautida elu. Suusakostüümi asemel kanda ilusaid kleite ja end lille lüüa.