Aastas toimub alarmsõidukitega ligi 200 õnnetust. Olukord on nii halb, et politsei, päästeteenistus ja kiirabi ning Transpordiamet juhivad oktoobris liiklejate tähelepanu sellele, et alarmsõidukid vajavad liikluses nii kaasjuhtide kui ka jalakäijate abi.