Terviseameti ja politseinike pingelised reidid klubidesse, pubidesse, restoranidesse, pidupaikadesse jätkuvad. Kontollitakse vaktsineerimistõendeid ja nakkusteste. Pidu saavad panna vaid terved ja vakstineeritud inimesed. On ka põhjust! Viimase ööpäeva jooksul jäi koroonasse Eestis 1238 inimest. Koroonaga on haiglas 278 inimest. Neist 62% on vaktsineerimata.