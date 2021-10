Viimase ööpäeva jooksul tuvastati Eestis 1228 koroonapositiivset, suri kaks nakatunut: 70- ja 81-aastane naine, mõlemad olid vaktsineeritud. Terviseamet prognoosib, et novembri alguses on haiglates juba üle viiesaja koroonapatsiendi, voodikohti on praegu kokku vaid 403.