Tallinna kesklinnas lõhkus OÜ Aspen Grupp Eesti Gaasi maja maatasa nii vägeva müra ja tolmuga, et sai kaela riikliku ehitusjärelvalve. Sest kohalik rahvas ei kannatanud karjuvat ebaõiglust ja pöördus linnaplaneerimisametisse. Huvitav on see, et kogu häda algas selle sama linnaplaneerimisameti antud lammutusloast. Just sellega kannatas kohalikule rahvale paras põrgumürgel korraldada!