Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiini-doosiga on 67,2 protsenti. Kõigist Eesti elanikest on vaktsineeritud 57,3 protsenti. Teisipäeva hommikuse seisuga vajab COVID-19 tõttu haiglaravi 191 inimest, kokku on haiglas 233 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Suri 9 patsienti, kes kõik olid vaktsineerimata. Kokku on Eestis surnud 1379 koroonaviirusega nakatunud inimest.