Valitsus andis riigikogule üle järgmise aasta riigieelarve, mis sai kohe opositsioonipoliitikute terava kriitika osaliseks. Peamised etteheited olid, et riigieelarves puudub lahendus elektrihinna hüppelisele tõusule, erakorraline pensionitõus on lükatud aasta võrra edasi ja õpetajate palgatõus on liiga väike.